رابحي: يجب استلام مشروع تهيئة محيط جامع الجزائر في الفاتح من نوفمبر

أسدى والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، تعليمات صارمة بزيادة وتيرة الأشغال تسليم مشروع تهيئة وتزيين محيط جامع الجزائر الكبير في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل.

وجاء هذا خلال زيارة العمل التي قام بها الوالي على مستوى بلدية المحمدية. لتفقد أشغال إنطلاق الشطر الأول من مشروع التهيئة. الذي انطلق في 24 جويلية المنصرم، على مساحة مقدرة بـ 7 هكتار.

وحسب بيان الولاية أسدى رابحي تعليمات صارمة مفادها الإسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشروع قبل الفاتح من شهر نوفمبر المقبل. بالإضافة إلى العمل بنظام 8×2 طيلة أيام الأسبوع.

كما شدد الوالي على ضرورة تزيين موقف السيارات المرتقب استلامه، بمساحات خضراء لإعطاءه صورة جميلة.

وكانت المحطة الثانية من زيارة الوالي في بلدية باب الزوار. أين تم معاينة أشغال تهيئة الشارع الرئيسي “جامعة باب الزوار -حي الجرف). حيث أمر الوالي بتسريع وتيرة انجاز مشروع التهيئة، والعمل طيلة أيام الأسبوع، مع العمل على تسليم المشروع نهاية السنة الجارية.

وفي ختام زيارته توجه الوالي إلى المحطة الثالثة، أين وقف على معاينة أشغال انجاز حظيرة للترفيه والتسلية على مستوى مركز الأعمال بباب الزوار. حيث تم تقديم عرض من طرف مكتب الدراسات حول وتيرة تقدم أشغال الحظيرة وسيرها. والتي تتربع على مساحة مقدرة بـ6هكتار. بإنجاز موقف للسيارات، مساحات خضراء، ساحات للعب، ممرات مخصصة لممارسة الرياضة، ملعب صغير لرياضة “الغولف”، و أكشاك تجارية.

كما أبدى الوالي استيائه الكبير من وتيرة تقدم الأشغال، حيث أسدى تعليمات صارمة للمؤسسة المنجزة للمشروع بتسريع وتيرة الأشغال. وتسليم المشروع في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل.

يشار أنه باستلام هذا الفضاء الجديد للتسلية والترفيه لساكنة الجهة الشرقية لولاية الجزائر، سيتم فك الخناق تدريجيا على مختلف الحظائر التي تتوفر عليها العاصمة.