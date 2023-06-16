رابحي يرد على مدوار :”عقوبة دراوي عشوائية ولا زلنا مصرّين على تأهيله”

أبدى رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي تذمره الكبير من تصريحات رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار في قضية عقوبة دراوي.

وقال مهدي رابحي في تصريح لـ “النهار” اليوم الجمعة “أفند أننا لم نقدم طعن لدى الرابطة، أؤكد أن العقوبة ظالمة، وقرار مدوار عشوائي، الجميع يعلم أن رئيس الرابطة محسوب على أولمبي الشلف”.

كما اضاف رابحي “لا زالنا مصرّين على تأهيل دراوي و حتى لو استنجدنا بالسلطات العليا”.

وأردف رابحي “العرس الكروي ينتظرنا، و جميع اللاعبين ينتظرون لقاء المسؤول الأول عن البلاد في النهائي منهم دراوي”.

كما ختم رئيس أبناء العقيبة “عوقب ايوالا في مباراة مولودية الجزائر و سكتنا على حقنا لكن هذه المرة لن نسكت على حقنا”.

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