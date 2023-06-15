رابحي يسدي تعليمات للتحضير الجيد لإحتضان العاصمة للألعاب الرياضية العربية

أشرف والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي على اجتماع خصص لعرض آخر الإجراءات المتخذة الخاصة بالألعاب الرياضية العربية المزمع تنظيمها بالجزائر.

وتلقى الوالي خلال الإجتماع شروحات وعرض من طرف كل من لجنة الايواء، النقل، الاطعام. ولجنة الصحة ومكافحة المنشطات التابعتين للجنة المنظمة للالعاب العربية بالجزائر.

كما أسدى رابحي تعليمات إلى المسؤولين المباشرين بالجهاز التنفيذي للولاية. مفادها رفع كافة التحفظات المتعلقة بلجنة الصحة. ضرورة الانتهاء من كافة أشغال التهيئة الموجودة بمختلف المرافق التي يستضيف الحدث. السهر على توفير كافة المرافق والظروف وجاهزيتها قبل الموعد من أجل انجاح هذه الطبعة.

يشار أن الألعاب الرياضية سيتم تنظيمها بالجزائر ما بين 05 و 15 جويلية المقبل التي ستحتضن ولاية الجزائر جزء ً منها.