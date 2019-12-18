رابحي يعزي عائلة السينمائي شريف عقون

عزى حسن رابحي وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة عائلة السينمائي القدير شريف عقون.

ونشرت وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: تلقى حسن رابحي وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، نبأ وفاة السينمائي القدير “شريف عقون” رحمه الله الذي عمل بكل إخلاص واحترافية في مجال السينما والتلفزيون وقدم أعمال هادفة لاسيما في سجل الأفلام القصيرة التي تناول من خلالها الواقع الاجتماعي وعكس صورة حول بعض المحطات التاريخية التي مرت بها الجزائر ويعتبر من رواد السينما الناطقة بالأمازيغية.

وأمام هذا المصاب الجلل الذي ألم بالأسرة الفنية بافتقادها أحد السينمائيين الكبار، يتقدم الوزير بأخلص التعازي وأصدق عبارات التعاطف والمواساة لعائلة الفقيد داعيا السميع العليم أن ينزل السكينة في أنفسهم الموجوعة وأن يرزقهم جميل الصبر والثبات، وراجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روحه برحمته الواسعة، لقوله تعالى: ” يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.