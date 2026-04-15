رابحي يعقد اجتماعا لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية

إستقبل مساء أمس الثلاثاء، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بمقر الولاية، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي. للإشراف على اجتماع خُصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية والسير الحسن للخدمة العمومية.

الإجتماع عرف حضور إطارات من المحافظة السامية للرقمنة وولاية الجزائر، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية. قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات.

وتمّ التطرق خلال الإجتماع إلى دراسة وتحديد المؤشرات الخاصة بولاية الجزائر، التي سيتم إدراجها في هذا النظام من أجل المتابعة وتسهيل اتخاذ القرار. وذلك وفقا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تطبيقا للمرسوم الرئاسي 25-320 المؤرخ في 2025/12/30.

div>

