رابحي يعلن استقالته من رئاسة مجلس إدارة شباب بلوزداد

أعلن مهدي رابحي، رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، عن استقالته الرسمية من منصبه، لأسباب وصفها بـ”الخاصة”، مؤكدًا أن قراره جاء بعد تفكير طويل أعقب مباراة الفريق أمام مولودية البيض.

وقال رابحي في تصريحات خصّ بها إذاعة البهجة “أعلن انسحابي بصفة رسمية من الفريق. لقد فكرت في هذا القرار منذ مدة، وأبلغت به الرئيس المدير العام لشركة مدار القابضة، السيد عمارة شرف الدين.”

وأضاف رابحي في تصريحاته: “أتوجه بجزيل الشكر لمسؤولي شركة مدار، وعلى رأسهم السيد عمارة شرف الدين، الذي لم يدّخر أي جهد في دعم الفريق وتوفير كل الإمكانيات المادية اللازمة.”

كما لم ينس شكر أعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي، متمنّيًا التوفيق لخليفته ولكل مكونات الفريق.

وختم قائلاً: “رغم انسحابي، سأبقى دائمًا مناصرًا وفيا لشباب بلوزداد، وسأظل في خدمته كما كنت دائمًا.”

وتأتي هذه الاستقالة في ظرف حساس يعيشه الفريق بعد خيبة نهائي كأس الجزائر، ما يطرح عدة تساؤلات حول مستقبل الإدارة والتغييرات المحتملة في الفترة المقبلة.