رابحي يكشف أسباب عدم استقبال الترجي التونسي بـ “نيلسون مانديلا”

كشف رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي عن الأسباب الحقيقية وراء تعذّر فريقه في استقبال الترجي التونسي بـ “نيلسون مانديلا”.

وقال مهدي رابحي عن اختيار ملعب 5 جويلية لاستضافة الفريق التونسي، في تصريح لـ “النهار” اليوم “طلبنا بالاستقبال بملعب نيلسون مانديلا، وضعنا ملعبي 5 جويلية الأولمبي و نيلسون مانديلا في ملف الاستقبال، لكن القرار كان ملعب 5 جويلية، أضن آن ملعب نيلسون مانديلا يخضع للصيانة على حد علمي”

وأضاف رابحي “الملعب غلق من اجل الصيانة، لكن نمتلك حظوظ في الاستقبال بملعب نيسلون مانديلا في قادم المواعيد”

كما قال رابحي عن حصة التذاكر “التذاكر متوفرين إلى غاية السبت صباحا، اتمنى من الأنصار التوافد بقوة إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي”

وختم عن لقاء اليوم أمام العلمة “الفرصة كانت مواتية للاعبين الذي لم يبرزوا بشكل كبير في مباراة العلمة وهذا أمر ايجابي”.

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