رابحي يهنئ الأدباء الجزائريين المتوجين في مسابقة “كتارا”

قدم وزير الإتصال، ووزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، تهانيه، للمتوجين الجزائريين، في مسابقة جائزة “كتارا” للرواية العربية.

وهنأ الوزير، الأديب لحبيب السايح، لنيله الجائزة الأولى للرواية المنشورة عن روايته “أنا وحاييم”.

كما قدم رابحي تهانيه، إلى الروائي سالمي ناصر، على حصوله على جائزة في فئة الرواية العربية غير المنشورة عن روايته “فنجان قهوة وقطعة كرواسون”.

وهنأ رابحي الناقدة منى صريفق، على تتويجها بجائزة في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث.

واعتبر الوزير، أن هذا الفوز، يرمز للإمتياز والتألّق الذي استحقه بجدارة المتوّجون بهذا التقدير، في ظل المنافسة الشديدة في المسابقة.

وقال رابحي، أن هذا التتويج، يعكس السمعة التي يتمتع بها الأدب الجزائري، على الصعيد الدولي، بفضل تألّق المبدعين، ويجسد أهداف السياسة الثقافية للدولة.

كما أن هذا التتويج، يعتبر تثمينا للمحتوى الأدبي الذي ينشد القيم الإنسانية، التي تتحلّى بها المجتمعات العربية، يضيف الوزير.