رابحي: “خروجنا من رابطة أبطال افريقيا يُعدّ إخفاقا وخيبة أمل كبيرة”

اعترف رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بأن الخروج المبكر لفريقه من رابطة أبطال إفريقيا، يعتبر اخفاق، وخيبة أمل كبيرة.

وصرح رابحي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “للأسف خروجنا هذا الموسم من دور مجموعات رابطة الأبطال، يعتبر اخفاق، وخيبة أمل كبيرة”.

كما أوضح: “هذا الموسم الثاني على التوالي الذي نتواجد فيه في مجموعة الموت، أمام عمالقة الأندية الإفريقية، وهو من العوامل التي حرمتنا من تحقيق بداية موفقة، والذهاب بعيدا في هذه المنافسة”.

وأردف رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد: “هناك أيضا عامل الحظ، إلى جانب التحضير الجيد، ومردود اللاعبين”.

وتابع: “علينا مستقبلا التعلم من أخطائنا، وحاليا سنركز على بقية المنافسات التي تنتظر فريقنا محليا هذا الموسم”.

وختم مهدي رابحي في هذا الخصوص: “نقدم اعتداراتنا لأنصار شباب بلوزداد، على اخفاقنا في المنافسة الإفريقية، وسنعمل على التعويض في المنافسات المحلية للموسيم الجاري”.