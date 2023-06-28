قناة النهار رابح العاصمي :” الدوارة جازت على يدي صباح نضت دوّشت وهربت” بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2023 - 15:39 عيد أضحى شارك غرِّد أرسل 36 0 رابح العاصمي :” الدوارة جازت على يدي صباح نضت دوّشت وهربت” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BHoRT اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يطالب السلطات العليا بإنقاذ أرض فلاحية 18 هكتار من البرتقال .. حبو يديروها باطيمات قناة النهار 08 جوان مترشحة من العاصمة : "المات" لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل قناة النهار 12 جوان تلمسان: توفير مرافق الراحة والأمن لإنجاح موسم الإصطياف قناة النهار 22 جوان هكذا يتحضر السجناء تحسبا لإجتياز شهادة البكالوريا بميلة قناة النهار 09 جوان سكيكدة : درجة الحرارة القياسية تفرض حظر التجوال قناة النهار 22 جوان وزيرة الثقافة:" إطلاق مشروع إنجاز مركز طبي إجتماعي لصالح الفنانين " قناة النهار 08 جوان وزير اللأشغال العمومية في زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار قناة النهار 20 جوان البيض: مليار ونصف سنتيم .. تكلفة علاج الطفل الشيخ عبد المعز من السرطان قناة النهار 18 جوان صريح جدا : هذه هي أدعية الحجاج الجزائريين عند ذهابهم للحج قناة النهار 11 جوان رئيس الجمهورية :" تسجيل نمو بنسبة 4.3 بالمئة عكس مايجري في البلدان المجاورة" قناة النهار 16 جوان