رابح سعدان: اللاعب لي ماشي قادر يلعب يقول مارانيش قادر

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كما كشف الناخب الوطني السابق“رابح سعدان”عن حقائق مثيرة تتعلق بفترة تواجد الراقي بلحمر، في المنتخب الوطني قبل مواجهة مصر الشهيرة.

وقال سعدان خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار سهرة اليوم الخميس:”لأول مرة في حياتي يحدث لي ما حدث قبل مواجهة الخضر أمام مصر بالقاهرة سنة 2009.

وصلنا إلى مصر ولم أكن أعرف التشكيلة التي ستلعب بسبب الإصابات الكثيرة”.

“دخلنا الشك لأن آنذاك كانوا يقولون بأن المصريين يستعملون كل شيئ من أجل الفوز، وفي تلك الفترة قام روراوة بجلب الراقي بلحمر”.

“قدوم بلحمر قبل مواجهة مصر أدخلنا في حالة من التوتر وقمت بعد ذلك بطرده من تربص المنتخب وطالبته بعدم الاقتراب من اللاعبين”.

على طريقته الخاصة سعدان :”الڨايلة ماشي ساهلة ولهذا تعثرنا”

وأكد الناخب الوطني الأسبق، رابح سعدان، بأن أشبال بلماضي تأثروا كثيرا بالظروف المناخية التي واجهتهم خلال مواجهة سيراليون.

في حين تحدث “شيخ المدربين” في بلاطو “ستاد الكان” :”اللعب في وقت الڨايلة ليس بالأمر السهل تماما، اللاعبون تأثروا بالرطوبة”.

كما أضاف :”الحرارة ليست مشكلا كبيرا، المشكل هو الرطوبة، التي لا يمكن التعامل معها، وتحرم عناصرنا من الاسترجاع بشكل سريع”.

وبالمقابل ختم سعدان حديثه بشكل متفائل وعلى طريقته الخاصة :”فيها خير إن شاء الله، وسنتأهل في المركز الأول”.

أكد الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان، بأن “الدربوكة” تؤثر سلبا على لاعبي الخضر، في كل مرة ينشطون داخل أدغال القارة السمراء.