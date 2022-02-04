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قناة النهار

رابح سعدان: خطاب إيتو مهم جدا وعرف كيف يحفز لاعبيه بعد الإقصاء في نصف النهائي

بقلم قناة النهار
رابح سعدان: خطاب إيتو مهم جدا وعرف كيف يحفز لاعبيه بعد الإقصاء في نصف النهائي
ستاد الكان
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