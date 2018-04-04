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رابح شباح: “ولد علي أدى ما عليه لكن فترته عرفت صراعات”

الرياضة
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رابح شباح: “ولد علي أدى ما عليه لكن فترته عرفت صراعات”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس الإتحاد الجزائري للمصارعة، رابح شباح، أن الوزير السابق للشباب والرياضة، الهادي ولد علي، أدى ما عليه، متمنيا الأفضل مع الوزير الجديد محمد حطاب.

وصرح رابح شباح، لتلفزيون “النهار”: “نحترم قرارات الرئيس، بتعيين محمد حطاب، وزيرا جديدا للشباب والرياضة، ونحن في خدمة الرياضة الجزائرية”.

وأضاف: “الوزير ولد علي، أدى ما عليه، لكن فترته عاشت بعض الصراعات، ونحن على أبواب استحقاقات كبيرة لا يمكن التحضير لها وسط المشاكل”.

وتابع: “نحترم العمل الذي قام به ولد علي، والإطرات العاملة معه هي التي لم تؤدي واجبها بالنظر لعملها بعيدا عن الشفافية”.

وبخصوص الوزير الجديد محمد حطاب، صرح شباح: “نتمنى من الوزير الجديد أن يفكر في المرحلة القادمة، وما ينتظر الجزائر من استحقاقات رياضية”.

وأضاف: “يجب على الوزير حطاب، الإجتماع بالإطارات الرياضية الجزائرية، لوضع خطة طريق، تحسبا للإستحقاقات الرياضية المقبلة”.

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