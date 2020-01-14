رابح ظريف مهدد بعقوبة تصل إلى 10 سنوات نافذة

بات مدير الثقافة السابق لولاية المسيلة، رابح ظريف، مهدّدًا بعقوبة قد تصل إلى عشر سنوات نافذة.

وبموجب بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، تم إحالة المتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة، الذي أمر في حقه بالسجن المؤقت، متابعًا بجنحتي عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بسلامة وحدة الوطن، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 96 و79 من قانون العقوبلت والمادتين 52 و66 من قانون المجاهد والشهيد.

للإشارة ظريف متابع بعد منشور كتبه عبر حسابه على موقع الفايسبوك، ردًا على أحد المخرجين، وتضمن عبارات مسيئة لرمز الثورة التحريرية عبان رمضان.