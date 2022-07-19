رابح غربي:”حققنا هدفنا بالتأهل لمونديال كرة اليد”

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، رابح غربي، عن رضاه بالمركز الخامس بكان كرة اليد، المؤهل لكأس العالم 2023.

وصرح المدرب غربي، عقب وصول بعثة المنتخب الوطني المشاركة بكأس إفريقيا لكرة اليد بمصر:”لقد حققنا هدفنا بالتأهل للمونديال”.

وأضاف غربي:”تأهلنا لكأس العالم لكرة اليد، رغم الصعوبات التي واجهناها، لعبنا 12 مباراة في ظرف 29 يوما، وأكملنا آخر مباراة بلاعبين مصابين”.

وختم مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، رابح غربي:”أهدي التأهل للمونديال للشعب الجزائري، والجمهور من حقه انتقادي، وأنا إنسان شفاف أتحمل مسؤولياتي”.