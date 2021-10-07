مثُل اليوم الناخب الوطني السابق واللاعب الدولي رابح ماجر أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد وحسب مصادر النهار فإن مثول رابح ماجر أمام قاضي التحقيق جاء في إطار سلسلة التحقيقات المتواصلة في إستفادة عدة جرائد وطنية من أموال الإشهار العمومي دون حتى ان تطبع تلك الجرائد او تصدر.

وقدم رابح ماجر العائد من الدوحة قبل أسبوع و الذي كان يملك جريدة البلاغ رفقة شريك له ( إبراهيم . م ) التي كانت تصدر في وهران الوثائق التي تثبت ان الجريدة كانت تطبع وتنشر في وقت إستفادتها من الإشهار العمومي امام قاضي التحقيق ، ويذكر ان رابح ماجر غادر جريدة البلاغ بتاريخ 03 نوفمبر 2019 والتي تم تصفيتها بتاريخ 28 أفريل 2020

وفي مكالمة مع النهار أكد رابح ماج أن مثوله امام قاضي التحقيق كان بغرض إفادته بالوثائق اللازمة مؤكدا أن فترة تسييره للجريدة كان يدفع اموال الضرائب والمطبعة بصفة عادية وثقته كاملة في العدالة الجزائرية .