رابح ماجر تنازل عن قطعة الأرض بالصابلات وأصبحت ملكا للولاية

كسر والي الجزائر العاصمة جدار الصمت، وراح يضع حدا للقضية المثيرة للجدل.

بخصوص استفادة المدرب السابق «للمنتخب الوطني» رابح ماجر.

من قطعة أرض تقع بمنتزه الصابلات، وكشف عن تنازل الأخير عن العقار وجعله كملك من أملاك الولاية.

وبعد مرور قرابة سنة عن إثارة قضية استفادة اللاعب الدولي الجزائري السابق والمدرب السابق للمنتخب الوطني رابح ماجر.

من قطعة أرض قدرت مساحتها حسب بعض المصادر بثلاثة هكتار،مستغلا بذلك العلاقة التي تربطه بالوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ.

رد الوالي الحالي عبد الخالق صيودة في تصريح حصري لـ$، بالتأكيد على أن الرجل تنازل عن قطعة الأرض وأصبحت ملكا للولاية.

ستستغل في مشاريع أخرى، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل .

«كل ما أستطيع قوله هو أن رابح ماجر تنازل عن قطعة الأرض بالصابلات».

وكان رابح ماجر قد تقدم بطلب باسم نجله «أمير» إلى والي الجزائر من أجل الاستثمار في منتزه الصابلات.

وإنجاز مشروع رياضي ذي صبغة تجارية، كانت من المفروض أن تستغرق أشغاله أربعة وعشرين شهرا.

حسبما كشفت عنه وثيقة مؤرخة في 21 ديسمبر 2017، والتي أكدت على أن مساحة الأرض قدرت بثلاثة آلاف وأربعمئة متر.