ستكون أنظار متتبعي كرة القدم سهرة اليوم مشدودة الى مباريات اليوم الثاني من منافسة دوري أبطال أوروبا.

وستكون هناك العديد من المباريات المثيرة تتصدرها مباراة ليفربول وإشبيلية.

الحُمر يصطدمون بالأندلسيين

سيكون ملعب “الأنفيلد” سهرة اليوم مسرحا لمباراة مثيرة تجمع “ليفربول” بضيفه “إشبيلية” في أول مباراة لـ “كلوب” في هذه المنافسة مع الريدز.

وبعد سنوات من الغياب عن دوري الأبطال، سيعود رفقاء “ماني”مجددا للأنفيلد ويريدون تحقيق الفوز في بدايتهم.

من جهة أخرى، لن يكون نادي إشبيلية لقمة سائغة، بل سيدافع عن كل حظوظه في مباراة السهرة.

يُذكر أنّ الفريق الأندلسي كان قد فاز ليفربول في نهائي الأوروبا ليغ سنة 2016.

صدام بين توتنهام والبوروسيا

سيواجه نادي توتنهام سهرة اليوم نادي بروسيا دورتموند في “ويمبلي” في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

أشبال المدرب “بوشيتشينو” يريدون تحقيق نتائج افضل من نتائج الموسم الماضي خاصة فوق أرضية ميدانهم وأمام جماهيرهم.

من جهة أخرى، سيعوّل المدرب “بيتر بوس” على سرعة “أوباميانغ” وفنيات “بوليسيتش” من أجل فك شفرة توتنهام.

ريال زيدان لإستعادة نغمة الفوز

يستضيف ريال مدريد سهرة اليوم نادي أبويل القبرصي في مباراة تبدو سهلة على الورق لأشبال زيدان.

وتنفس “زيزو” الصعداء بعد عودة نجمه رونالدو للمشاركة مع الفريق، وستكون المباراة فرصة لإستعادة نغمة الفوز.

وبعد تعثرين متتالين في البيرنابيو، ترفض جماهير الملكي أي تعثر آخر في هذا الملعب و تطالب اللاعبين بتحقيق فوز كبير.

المان سيتي يحل ضيفا ثقيلا على فينورد

سيخوض نادي فينورد الهولندي أول مباراة له منذ 15 سنة في دوري أبطال أوروبا سهرة اليوم ضد مانشستر سيتي.

أشبال “غوارديولا” الذين يقدمون بداية موسم مثالية خاصة بعد إكتساحهم لنادي ليفربول في البطولة يسعون لتحقيق الفوز.

من جهة أخرى، لن يكون الفريق المضيف لقمة سائغة بل سيستعين بدعم الجمهور لتقديم مباراة كبيرة.

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