رابطة أبطال أوروبا.. “اليويفا” تسدل الستار عن تصنيفات الأندية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تصنيفات الأندية المشاركة في النسخة الجديدة لمنافسة رابطة أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

وحسب ما نشره الحساب الرسمي لمنافسة رابطة أبطال أوروبا عبر منصة “إكس” فقد تم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة لأربع مستويات.

كما يضم كل مستوى 9 أندية، أي بمشاركة إجمالي 36 ناديا، لأول مرة في تاريخ البطولة. وجرى تقسيم الأندية المشاركة على النحو التالي:

المستوى الأول: ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان. ليفربول ، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ، برشلونة.

المستوى الثاني: باير ليفركوزن ، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا ، أرسنال، كلوب بروج، شاختار دونتيسك، أي سي ميلان.

المستوى الثالث: فينورد روتردام، سبورتينغ لشبونة، بي أس في آيندهوفن، دينامو زغرب، راد بول سالزبورغ، ليل، النجم الأحمر بلغراد، يونغ بويز، سلتيك غلاسكو.

المستوى الرابع: سلوفان براتيسلافا، موناكو، سبارتا براغ، أستون فيلا، بولونيا، جيرونا، شتوتغارت، شتورم جراتس، بريست.

وستسحب قرعة دوري أبطال أوروبا، غدا الخميس، بنظام جديد على شكل بطولة دوري، بمشاركة 36 فريقا، سيخوض كل فريق ثماني مباريات، أربع منها على أرضه وأربع خارجها.

كما ستتأهل أول 8 فرق في صدارة الترتيب مباشرة إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) من المنافسة. فيما ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 ملحق تصفيات آخر لتتأهل 8 أندية لدور الـ16. ثم يتم اللجوء للعب الأدوار الإقصائية.