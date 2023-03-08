رابطة أبطال أوروبا.. برنامج مباريات العودة لدور 16

سيكون عشاق الساحرة المستديرة، أمسية اليوم الأربعاء، على موعد لإجراء لقاءات العودة للدور 16 لرابطة أبطال أوروبا.

وسيستقبل توتنهام الإنجليزي الخاسر ذهابا بهدف لصفر، خصمه ميلان الإيطالي، بملعبه على الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

كما سيكون اللقاء منقول عبر:

BeIN Sports 1 HD Premium، Canal + France، RMC Sport 1

وفي اللقاء الثاني، سيستقبل بايرن ميونيخ الألماني، الفائز ذهابا بهدف لصفر، بملعبه أليانز أرينا، باريس سان جيرمان الفرنسي، بداية من الساعة 21.00 ليلا بالتوقيت المحلي.

واللقاء سيكون منقول عبر قنوات:BeIN Sports 1 HD Premium، Canal + France، RMC Sport 1، DAZN 1 Bar Deutsch HD.