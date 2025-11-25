رابطة أبطال أوروبا.. زرقان رجل مباراة يونيون سانت جيلواز وغالاتاساراي

قاد اللاعب الدولي الجزائري، آدم زرقان، اليوم الثلاثاء، فريقه يونيون سانت جيلواز البلجيكي لتحقيق فوز مهم أمام غالاتاسراي التركي.

برسم الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في رابطة أبطال أوروبا.

وقدّم زرقان تمريرة حاسمة للهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 57، كما خاض المباراة كاملة وقدم أداءً متميزًا من جميع النواحي.

إذ نفذ 45 تمريرة صحيحة من أصل 51، وقدم 4 تمريرات مفتاحية، واسترجع 6 كرات، وفاز بـ6 صراعات ثنائية على الكرة، ما ساهم في التحكم بإيقاع المباراة.

وحصل زرقان على تقييم 7.7 أعلى تنقيط في اللقاء، وجائزة لاعب المباراة.

وبفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد يونيون سانت جيلواز إلى 6 نقاط، محتلاً المركز الـ19 في الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا، في انتظار الجولة المقبلة لمواصلة المشوار الأوروبي بنجاح.