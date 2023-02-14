رابطة أبطال أوروبا.. لقاءات الدور 16 والقنوات الناقلة

سيكون سهرة اليوم اليوم الثلاثاء، عشاق الساحرة المستديرة، على موعد لمشاهدة لقاءات ذهاب الدور 16 لرابطة أبطال أوروبا.

وسيستقبل ميلان الإيطالي، خصمه توتنهام الإنجليزي، بملعب السان سيرو، بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

وسيكون اللقاء منقول عبر القنوات:”Sky Sport Uno Italia و beIN Sports 2 HD Premium و beIN Sports HD 2 English.

وسيستقبل باريس سان جيرمان الفرنسي بملعبه حديقة الأمراء، خصمه بايرن ميونيخ الألماني، على الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

واللقاء سيكون منقول عبر القنوات:”beIN 4K HDR و Canal + France و beIN Sports 1 HD Premium