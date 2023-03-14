رابطة أبطال أوروبا.. مباريات العودة لدور 16 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق الكرة الأوروبية، ليلة اليوم الثلاثاء، على موعد إجراء لقاءات العودة للدور 16 لمنافسة لمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسيستقبل وصيف نسخة 2021، مانشستر سيتي الإنجليزي، بملعبه الإتحاد خصمه لايبزيغ الألماني، بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

بعد أن إنتهى لقاء الذهاب بهدف في كل شبكة، وسيكون لقاء العودة منقول عبر القنوات التالية:

Sky Sport Football Italia و beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR

كما سيستقبل بورتو البرتغالي المتأخر ذهابا بهدف لصفر، بملعبه الدراغاو، نظيره إنتر ميلان الإيطالي، كذلك على الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

والمباراة ستكون منقولة عبر: beIN Sports 2 HD Premium و beIN Sports 1 FR و DAZN 1 Bar Deutsch HD