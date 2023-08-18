رابطة أبطال إفريقا.. السياسي يستهدف أول فوز في مواجهة النجم الساحلي

يواجه فريق شباب قسنطينة، سهرة اليوم الجمعة، الضيف النجم الساحلي التونسي، برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا.

وسيكون السياسي مطالبا بتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل تسجيل انطلاقة موفقة في هذه المنافسة الإفريقية، وتعزيز حظوظه في بلوغ الدور المقبل، قبل لقاء العودة المقرر بتونس.

ورغم أن المهمة لن تكون سهلة بالنظر لحجم المنافس، إلا أن لاعبي شباب قسنطينة، يعولون على العزيمة التي تحذوهم، إلى جانب عاملي الميدان، والجمهور.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شباب قسنطينة، والضيف النجم الساحلي التونسي، بملعب “السهيد حملاوي”، ستكون منقولة على المباشر، عبر التلفزيون العمومي الجزائري، انطلاقا من الثامنة ليلا.