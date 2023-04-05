رابطة أبطال إفريقيا.. السياربي تواجه صانداونز والجياسكا وجها لوجه مع الترجي

أجريت أمسية اليوم الأربعاء، قرعة دور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بمقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت قرعة ربع نهائي التشمبينزليغ عن وقوع ممثل الجزائر الأول في المنافسة شباب بلوزداد في مواجهة مالمودي صان داونز الجنوب إفريقي.

وفي حال تأهل السياربي لنصف نهائي رابطة الأبطال سيواجهون الفائز في مواجهة سيمبا التنزاني ضد الوداد البيضاوي المغربي.

كما أوقعت القرعة ممثل الجزائر الثاني شبيبة القبائل في مواجهة الترجي التونسي.

وفي حال تأهل الشبيبة لنصف نهائي المنافسة الفائز من مواجهة الأهلي المصري ضد الرجاء البيضاوي المغربي.

يجدر للإشارة، حددت الكاف تواريخ إجراء ذهاب مواجهات هذا الدور يوم 21/22 أفريل الحالي، وتواريخ 28/29 مواجهات العودة للمنافسة.