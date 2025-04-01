رابطة أبطال إفريقيا.. بلايلي و توغاي يسقطان رفقة الترجي أمام صن داونز و الحسم بتونس

تعرض الثنائي الدولي الجزائري الناشط بصفوف نادي الترجي، يوسف بلايلي و أمين توغاي، للخسارة أمام نادي ماميلودي ضن داونز الجنوب إفريقي.

في إطار ذهاب الدور الربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. والتي جرت فعالياتها بملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا. إنتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف يتيم.

وعرفت هذه المواجهة، مشاركة ثنائي الخضر في اللقاء بكامل أطواره. ولم يتمكنا من مساعدة فريقيهما من العودة بنتيجة إيجابية.

للإشارة، سيستقبل نادي الترجي منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الثلاثاء المقبل، في إطار مواجهة الإياب. والفرصة ستكون مواتية لإقتطاع ورقة التأهل للدور النصف النهائي.