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الوطني

رابطة أمم “آسيان” تُرحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة “تاك”

بقلم نادية بن طاهر
رابطة أمم “آسيان” تُرحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة “تاك”
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رحبت الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.

وجاء الترحيب، في البيان الختامي الصادر عن القمة الـ 46 للآسيان المنعقدة في كوالالمبور يومي 26 و27 ماي.

وجددت الدول الأعضاء، التأكيد على أهمية معاهدة “تاك” بوصفها مدونة سلوك أساسية تحكم العلاقات بين الدول في المنطقة. ودورها المحوري في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والتزامها باحترام وتعزيز مبادئ المعاهدة والسعي إلى تعزيز أهميتها في المنطقة وخارجها.

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