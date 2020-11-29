رابطة الأبطال الإفريقية.. شباب بلوزداد يريد أحلى إنتصار في بداية المشوار

يدخل شباب بلوزداد، عشية اليوم الأحد، اجواء رابطة الأبطال الإفريقية، في دورها التمهيدي، بمواجهة نظيره النصر الليبي،

ويبحث أشبال المدرب فرانك دوما، عن تحقيق الفوز بأكبر فارق ممكن ودون تلقي أهداف، لتفادي أي مُفاجآت في لقاء العودة.

وأكد التقني الفرنسي، للقناة الرسمية لـ”السياربي“، بأنه يمتلك طموحات كبيرة في المُنافسة القارية، رغم أنها ليست هدفا أساسيا للفريق.

ويدخل أبطال الجزائر، بتعداد مكتمل، ما عدا الغياب الإضطراري لمتوسط الميدان بلال تاريكات، الذي تعرض لإصابة في كأس السوبر.

وكان أبناء لعقيبة، قد باشروا الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة، عندما حصدوا اللقب الـ21 في تاريخهم على إتحاد العاصمة.