رابطة الأبطال.. البايرن يبحث عن “الثأر” والريال لتأكيد قوته في بطولته “المُفضلّة” !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم لملعب “الأليانز أرينا” أين يستضيف بايرن ميونيخ نادي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ المحروم من “نوير وفيدال” وشكوك حول مشاركة “ألابا” سيكون مجبرا على تحقيق نتيجة إيجابية.

كما أن لاعبي الفريق “البافاري” يريدون الثأر بعد إقصائهم الموسم الماضي على يد النادي الملكي من ربع نهائي المنافسة.

في نفس السياق، طالب مدرب البايرن “هاينكس” لاعبيه بالتركيز وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

من جهة أخرى، ريال مدريد سيدخل المباراة كأنها نهائي، ويريد تحقيق نتيجة إيجابية مثلما فعل ضد اليوفي في تورينو.

كما أن لاعبو “الميرنغي” وفي بطولتهم المفضلة “دوري الأبطال” دائما ما يظهرون بوجه مختلف تماما عن أدائهم في الليغا.

ووجود رونالدو في أحسن أحواله سيضاعف من حظوظ النادي الملكي للعودة بأفضل نتيجة ممكنة.

ويطمح أشبال “زيدان” لدخول التاريخ مرة أخرى في هذه المنافسة الأعرق في أوروبا بالفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.