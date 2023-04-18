رابطة الأبطال.. الريال لتفادي المفاجآت ونابولي يبحث عن ريمونتادا

يتجدد سهرة اليوم الثلاثاء، الموعد مع لقاءات رابطة أبطال أوروبا، في إياب دور ربع النهائي، والذي يحمل مواجهتين ناريتين، لن تخلوا كلاهما من الإثارة.

وتجمع المباراة الأولى بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الانجليزي، والثانية بين بطل “الكالتشيو” الإيطالي نادي ميلان ومتصدر النسخة الحالية نادي نابولي.

وحسم الميرنغي موقعة الذهاب لصالحه بنتيجة 2-0، ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أخرى من ستامفورد بريدج، ليؤكد بأنه كسر نهائيا عقدة تشيلسي، الذي لم يفز عليه الريال من قبل.

أما المباراة الثانية، فستكون الإثارة عنوانا لها بين ميلان ونابولي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في ملعب “سان سينو” بهدف يتيم لصالح “الروسونيري” بأقدام الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

وسيسعى نابولي، لتحقيق “ريمونتادا” أمام ميلان، بعد هزيمتين متتاليتين في البطولة ودوري الأبطال، وكله عزم على كتابة التاريخ وبلوغ نصف نهائي “الشامبينز ليغ” للمرة الأولى في تاريخه.

بينما يحلم ميلان في العودة إلى المربع الذهبي لأغلى المنافسات الأوروبية، بعد 16 سنة كاملة من الغياب.