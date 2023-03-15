رابطة الأبطال.. الريال ونابولي في مهمة التأكيد وحسم التأهل

تُلعب عشية اليوم الأربعاء، مواجهات الجزء الأخير من الدور 16 من رابطة أبطال أوروبا، بإجراء مواجهة الريال ضد ليفربول ونابولي ضد إينتراخت فرانكفورت.

وسيستقبل حامل اللقب ريال مدريد، منافسه ليفربول، على الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.

والمباراة ستكون منقولة عبر: beIN Sports 2 HD Premium و beIN Sports HD 2 English

للإشارة، انتهى لقاء الذهاب بفوز ريال مدريد بخمس أهداف مقابل هدفين.

كما سيستقبل نابولي بملعب دييغو أرماندو مارادونا، إينتراخت فرامكفورت، على الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.

والمباراة ستكون منقولة عبر: beIN Sports HD 1 English و beIN Sports 1 HD Premium

للتذكير، انتهى لقاء الذهاب بفوز نابولي بثنائية مقابل صفر.