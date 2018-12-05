رابطة الأبطال.. الساورة تسعى للتأكيد والسياسي للتدارك

يخوض ممثلا الجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، شبيبة الساورة وشباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، مباراة العودة من هذه المنافسة بهدف موحد وهو التأهل للدور المقبل.

وتبدو مهمة شبيبة الساورة أمام غاغنوا الكوديفواري سهلة لحد ما، بالنظر للفوز الذي حققه أبناء الجنوب في مباراة الذهاب في الجزائر بنتيجة 2-0.

وسيكون نادي شباب قسنطينة مجبرا على تحقيق الفوز أمام نادي غامتيل الغامبي، بعد تعثرهم في مباراة الذهاب في الجزائر بالتعادل السلبي 0-0.

ورغم صعوبة المهمة بالنسبة للفريقين، يطمح ممثلا الجزائر لمواصلة مشوارهما في رابطة أبطال إفريقيا، من خلال العودة بالتأهل من أدغال إفريقيا.