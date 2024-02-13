رابطة الأبطال.. المان سيتي أمام كوبنهاغن والريال يواجه لايبزيغ

تلعب سهرة اليوم الثلاثاء، فعاليات الدور 16 من منافسة رابطة أبطال أوروبا بإجراء مواجهتين.

وسيحل حامل اللقب مانشستر سيتي، ضيفا على منافسه كوبنهاغن، بداية من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي.

والمباراة ستكون منقولة عبر قناة بيين سبورتس أيتش دي 2.

فيما سيستقبل نادي لايبزيغ الألماني، بملعبه ريد بول أرينا، ريال مدريد الإسباني، بداية من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي.

وسيتم نقل المواجهة عبر قناة بيين سبورتس أيتش دي 1.