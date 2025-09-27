رابطة الأبطال.. المولودية تتجاوز فاسيل الليبيري بثلاثية نظيفة و تبلغ الدور التصفوي الثاني

حجز نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، بطاقة العبور إلى الدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا، بعدما فازت بثلاثية نظيفة أمام ضيفها فاسيل الليبيري.

في لقاء الإياب الذي احتضنه ملعب الشهيد علي لابوانت، ضمن الدور التصفوي الأول للمنافسة القارية.

المولودية دخلت المباراة بعزيمة كبيرة لحسم التأهل مبكرًا، وتمكنت من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 19 عبر المدافع عبد اللاوي.

قبل أن يضيف المهاجم بايازيد الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+)، ليؤكد تفوق الفريق الجزائري ويبدد كل آمال الضيوف في العودة.

وفي الدقيقة الـ90+1، أضاف المهاجم، أمين مسوسة، الهدف الثالث لصالح المولودية، بعد أن إنفرد بحارس المنافس وجها لوجه، وأسكن الكرة في الشباك.

وباحتساب نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي بليبيريا، يكون ممثل الكرة الجزائرية قد تأهل بمجموع المباراتين (3-0)، ليضرب موعدًا في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة كولومب الكاميروني وجاراف السنغالي.

لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي، فيما سيلعب الإياب غدًا السبت في السنغال بداية من الساعة السادسة مساءً.

وستلعب مواجهتي الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات رابطة الأبطال بتاريخ 17 إلى 19 أكتوبر، على أن تُلعب مباريات الإياب من 24 إلى 26 من ذات الشهر.

بهذا التأهل، يؤكد “العميد” جاهزيته لدخول غمار المنافسة الإفريقية بثبات، في انتظار ما ستسفر عنه هوية منافسه في الدور الثاني، حيث يبقى الطموح كبيرًا للذهاب بعيدًا في هذه النسخة من البطولة.