رابطة الأبطال.. المولودية تصطدم بتيبي مازيمبي وشباب بلوزداد في مجموعة الأهلي المصري

تعرّف كل من مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، اليوم الإثنين، على منافسيهم في دور مجموعات، دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت القرعة التي جرت اليوم الإثنين، فريق مولودية الجزائر، في المجموعة الأولى إلى جانب كل من تبي مازمبي، يونغ أفريكا، والهلال السوداني.

كما وضعت قرعة هذا الدور، فريق شباب بلوزداد، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب الأهلي المصري، أورلاندو بيراتس، وستاد أبيدجان.

وتوزعت الأندية المشاركة في هذا الدور من رابطة أبطال إفريقيا على أربعة مجموعات، جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: تيبي مازيمبي، يونغ أفريكا، الهلال السوداني، مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: ماميلودي سانداونز، الرجاء البيضاوي، الجيش الملكي، نادي منياما.

المجموعة الثالثة: الأهلي المصري، شباب بلوزداد، أورلاندو بيراس، الملعب المالي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، بيراميدز، ساغرادا، جوليبا باماكو.