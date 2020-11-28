رابطة الأبطال.. زطشي يهنئ ثلاثي التحكيم الجزائري

هنأ رئيس الفاف، خير الدين زطشي ثلاثي التحكيم الجزائري، نظير آدائهم في نهائي رابطة أبطال إفريقيا الذي جمع الأهلي، بالزمالك.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، التهنئة التي وجهها زطشي، باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي للثلاثي التحكيم غربال، آيت شعلي، وغوراري.

واعتبر رئيس الفاف، أن ثلاثي التحكيم الجزائري، الذي نال ثقة الكاف، مثّل الصافرة الجزائرية، أحسن تمثيل، في أرقى منافسة إفريقية، بآدائهم التحكيمي في نهائي رابطة الأبطال.

يذكر أن مصطفى غربال، وبمساعدة الثنائي آيت شعلي، وغوراري، أدار أمس الجمعة، نهائي رابطة الأبطال، الذي عاد فيه التتويج لنادي الأهلي، على حساب الزمالك.