رابطة الأبطال.. شباب بلوزداد والوفاق من أجل التدارك وتحقيق التأهل

يخوض فريقي شباب بلوزداد، ووفاق سطيف، اليوم الأحد، مباراة العودة من منافسة رابطة الأبطال، سعيا منهما لتدراك خسارة الذهاب وتحقيق التأهل.

ويواجه شباب بلوزداد، بملعب “20 أوت”، ضيفه من كوت ديفوار أسيك ميموزا، ويسعى الشباب لتدارك خسارة الذهاب أين مني بـ(3-1)، من أجل ضمان التأهل.

نفس المهم تنتظر وفاق سطيف، أمام نواذيبو الموريتاني، بملعب “8 ماي 1945″، بعد الخسارة التي تلقاها هو الآخر في مباراة الذهاب (3-1).

يذكر أن مبارتي شاب بلوزداد أمام أسيك ميموزا، ووفاق سطيف أمام نواذيبو، تدخلان ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال.

طالع أيضا