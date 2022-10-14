رابطة الأبطال.. شباب بلوزداد يتحدى جوليبا المالي على تأشيرة دور المجموعات

يواجه فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الجمعة، ضيفه ىنادي جوليبا المالي، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال.

ويسعى الشباب، لتدارك ما فاته في لقاء الذهاب بمالي، أين انهزم بنتيجة هدفين لهدف، من خلال تحقيق الفوز بسطيف على جوليبا.

كما يعول المدرب نبيل الكوكي، على جاهزية وعزيمة عناصره، لافتكاك تأشيرة التأهل لدور المجموعات من هذه المنافسة.

يذكر أن مباراة شباب بلوزداد، وجوليبا المالي، مقررة أمسيوة اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة السابعة والنصف، بملعب “8 ماي بسطيف”.