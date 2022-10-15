رابطة الأبطال.. شبيبة القبائل لحسم التأهل لدور المجموعات في مواجهة أسكو كارا

يواجه فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم السبت، الضيف أسكو كارا الطوغولي، لحساب لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال.

وتسعى الشبيبة، في هذه المواجهة، لاتمام المهمة التي بدأتها بالطوغو، والتي انتهت بـ2-1 لصالح “الكناري، من أجل حسم التأهل.

كما يعول المدرب عبد القادر عمراني، على عزيمة لاعبيه، من أجل اسعاد جماهير الشبيبة، بتحقيق الفوز وضمان التأهل

يذكر ان مباراة شبيبة القبائل، والضيف أسكو كارا، مقررة أمسية اليوم السبت انطلاقا من الساعة السابعة، بملعب “8 ماي” بسطيف.