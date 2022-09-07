رابطة الأبطال.. قمة بـ “سان سيرو” و برشلونة في مهمة سهلة على الورق

سيكون عشاق منافسة رابطة أبطال أوروبا على موعد سهرة اليوم مع متابعة مباريات مثيرة خاصة القمة التي يحتضنها “سان سيرو” بمدينة ميلان.

ويحتضن ملعب “سان سيرو” مباراة المستضيف انتر ميلان أمام ضيفه بايرن ميونيخ في قمة لا تقبل القسمة على اثنين.

في حين يستقبل نابولي الضيف ليفربول.

فيما ستكون المهمة سهلة على الورق بالنسبة لبرشلونة الذي يسضتيف فيكتوريا يلزن التشيكي.

جدول المباريات:

أجاكس امستردام / غلاسكو رونجرز

فرانكفورت / سبورتينغ لشبونة

نابولي / ليفربول

أتليتيكو مدريد / بورتو

كلوب بروج /بايرن ليفركوزن

برشلونة / فيكتوريا يلزن

انتر ميلان / بايرن ميونيخ

توتنهام / مارسيليا

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