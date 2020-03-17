رابطة الأبطال.. محرز مُطالب بالصبر

سيكون الدولي الجزائري رياض محرز، وبقية نجوم العالم، مُطالبين بالصبر لأسابيع قادمة، قبل إستئناف مُباريات رابطة الأبطال الأوروبية هذا الموسم.

وأوضح الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأن “التشامبينز ليغ” و”الأوروبا ليغ”، مؤجلتان الى إشعار لاحق بسبب تفشي فيروس في القارة العجوز.

وأكدت “الويفا”، بأنها ستعيد دراسة مسألة إستئناف المُنافسة الرسمية، في الفترة القادمة، في حالة تقلص بؤرة الوباء الذي يضرب حاليا.

وكان قائد الخضر وناديه مانشستر سيتي، وضعا خطوة في الدور القادم من رابطة الأبطال بقهرهم الريال في مدريد ذهابا.