رابطة الأبطال.. مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل أمسية اليوم الأربعاء، فعاليات الجزء الثاني من الجولة الثانية، لدور مجموعات رابطة أبطال أوروبا.

ولحساب المجموعة الخامسة سيستقب أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه فينورد الهولندي بداية من الساعة 17.45 مساءً، والمباراة ستكون منقولة عبر beIN Sports HD 2 و Sky Sport1 italy.

فيما سيواجه سلتيك غلاسكو لازيو على الساعة 20.00 مساء وستكون المباراة منقولة عبر beIN Sports HD 5.

أما في المجموعة السادسة، نيوكاسل سيواجه البياسجي بداية من الساعة 20.00 مساء، واللقاء سيتم نقله عبر beIN Sports HD 1 و M+ Liga de Campeones 6.

فيما سيستقبل بوروسيا دورتموند منافسة أيسي ميلان بداية من الساعة 20.00 مساء.

والمباراة ستكون منقولة عبر beIN Sports HD 3 و M+ Liga de Campeones 2 و beIN Sports 1 FR.

ولحساب المجموعة السابعة، سيواجه النجم الأحمر الصربي منافسه يونغ بويز السويسري بداية من الساعة 20.00 مساء.

واللقاء منقول عبر beIN Sports HD 6 و Canal+ Liga Campeones 8.

كما سيستقبل لايبزيغ حامل اللقب المان سيتي بداية من الساعة 20.00 مساء، وسيكون اللقاء منقول عبر beIN Sports HD 4 و M+ Liga de Campeones 4.

أما في المجموعة الثامنة، سيواجه أنترويب البلجيكي ضيفه شاختار الأوكراني على الساعة 17.45 مساءً.

وسيتم نقل اللقاء عبر beIN Sports HD 8 و M+ Liga de Campeones 3.

ومن جهة أخرى، سيستقبل بورتو منافسه في ذات المجموعة برشلونة، بداية من الساعة 20.00 مساء.

وسيكون اللقاء منقول عبر beIN Sports HD 2 وLaLiga TV Bar.