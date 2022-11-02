رابطة الأبطال..ميلان في مهمة حسم التأهل وقمة دون نكهة بين اليوفي والبياسجي

تُختتم اليوم الأربعاء، الجزء الثاني من فعاليات الجولة السادسة لرابطة أبطال أوروبا، بإجراء لقاءات في القمة.

ولحساب المجموعة الخامسة، سيستقبل تشلسي دينامو زغرب، على الساعة الـ21.00، وميلان يواجه سالسبورغ بداية من الساعة الـ21.00 بالتوقيت المحلي.

وفي المجموعة السادسة، سيستقبل ريال مدريد سيلتيك غلاسكو بداية من الساعة الـ18.45، شاختار دونتيسك يواجه لايبزيغ على الساعة الـ18.45.

أما في المجموعة السابعة، سيواجه كوبنهاغن بوريسيا دورتموند على الساعة الـ21.00 بالتوقيت المحلي، والمان سيتي سيستقبل إشبيلية بداية من الساعة الـ21.00.

ولحساب المجموعة الثامنة، سيتواجه يوفنتوس باريس سان جيرمان بداية من الساعة 21.00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وفي ذات المجموعة، سيواجه بنفيكا خصمه من الكيان الصهيوني، على الساعة الـ21.00.