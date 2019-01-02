رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان توضح حول ترحيل المهاجرين العرب

فندت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ما جاء في التقارير المغلوطة التي تناولتها وسائل اعلام بخصوص عملية ترحيل مهاجرين من الجنسيات العربية.

وقالت الرابطة في تقرير لها أنها تتابع عن كثب التقارير التي أرسلت من الجزائر، باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى وسائل الاعلام الوطنية وبعض الدول والمنظمات الغربية.

يقول محرر التقرير بان عملية الترحيل القسري التي استهدفت افرادا من طالبي اللجوء، قدموا للجزائر بحثا عن الحماية.

حيث اتهم محرر التقرير بأن السلطات الجزائرية اقدمت على عملية ترحيل جماعية مست مجموعة متكونة مما يقارب خمسون شخصا غالبيتهم من السوريين ويمنيين نحو النيجر، يومي 25 و26 ديسمبر 2018.

فقد نفذت هذه العملية عن طريق حافلات يكون قد أشرف عليها أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري .

واوضحت الرابطة ان بعض المعلومات لا أساس لها من الصحة، و كان هدف محرر التقرير تغليط للراي العام الوطني والدولي من اجل كسب المال من بعض الدوائر الغربية.

كما أكدت الرابطة أن هذه التقارير عارية من الصحة وتتسم بالكثير من السطحية.

رابط تقريرر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان:http://laddh-algerie.org/?p=1245&fbclid=IwAR2xA-0kf-DMiSGuKH9tKyTpc6EuprvzXaK_uP2i7DzK3uP1XAzBGikDwsY