رابطة الدوري الإنجليزي تكشف رزنامة وموعد انطلاق الموسم الجديد للبريمرليغ

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي، تاريخ 11 أوت المقبل، كموعد لافتتاح الموسم الجديد، بإجراء أول جولة من البريمرليغ.

كما سينشط الدولي الجزائري رياض محرو، وناديه مانشيستر سيتي، هذه المباراة الافتتاحية للموسم الجديد بصفتهم حامل اللقب، بمواجهتهم الضيف بيرنلي.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي، البرنامج الكامل لمباريات الموسم الجديد، بتحديد تواريخ كل جولة.