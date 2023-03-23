رابطة الدوري الفرنسي ترفض منح إستراحة للاعبين المسلمين للإفطار

كشفت تقارير لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، عن رفض رابطة الدوري المحترف الفرنسية، إعطاء تعليمات للحكام، بمنح إستراحة للاعبين المسلمين للإفطار في رمضان.

وكشف موقع “ليكيب” الفرنسية، أن الرابطة الفرنسية المحترفة، لم تقدم أي تعليمات للحكام الفرنسيين للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار في رمضان إذا رغبوا في ذلك.

وأضاف المصدر، أن الرابطة الفرنسية، لم تتطرق بعد لهذا الموضوع، وأنها تسير عكس نظيرتها الإنجليزية، التي قررت مؤخراً، منح اللاعبين المسلمين حق الإستراحة، حتى يتسنى لهم الإفطار.