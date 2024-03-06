رابطة الطلبة الجزائريين تعيد ترتيب قواعدها النضالية

شرعت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين في عقد الجمعيات العامة الانتخابية وفق تعليمة وجهها رئيس المكتب الوطني مولاي ابوبكر للقواعد النضالية المنتشرة في المؤسسات الجامعية و ذلك في إطار ترتيب بيت الرابطة و تحيين معلومات أعضاء مكتبهم الولائي و كذا تماشيا مع المراسلة الممضية من قبل مدير الديوان محررة بتاريخ 24 ديسمبر المتعلقة بكل جمعية طلابية نشطة على مستوى كل مؤسسة جامعية ووضعيتها و نسبة تمثيلها .

وأمر مولاي ابوبكر أعضاء مكتبه الوطني في لقاء جمعهم بالمقر الوطني بالقبة ، بضرورة النزول إلى الجامعات للإشراف على أشغال دورات المجلس الولائي لكل مكتب مع فحص و تبيان الوضعية التنظيمية في كل مكتب .

وشهدت عدة مكاتب ولائية عقد الجمعيات العامة بحضور ممثلي الإدارة المركزية و مديريات الخدمات الجامعية ، على غرار تيبازة ، باتنة ، ڨالمة ، البويرة ، جلفة ، برج بوعريريج ، ورقلة ، تمنراست ، و بشار .

في السياق ، أكد بويعقوب نورالدين المكلف بالإعلام و الإتصال في الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين في تصريح لـ ” النهار اونلاين” ، أنه بناء على تعليمات رئيس المكتب الوطني سيستمر نواب الرئيس و أعضاء المكتب في إشراف على مواصلة ترأس أشغال الجمعيات العامة في الولايات الباقية ، مشيراً أن أولى الجمعيات العامة كانت في الجنوب الكبير ، و هذا تجسيداً لرؤية رئيس الرابطة مولاي أبوبكر إتجاه طلبة الجنوب الكبير و إيلاء أهمية بالغة لهذه الشريحة الطلابية من خلال نقل انشغالاتهم للوزارة الوصية و تحسين مستواهم البيداغوجي و الخدماتي و كذا تخصيص حيز كبير في برنامجه المسطر لهذا الموسم خصيصا لطلبة الجنوب .