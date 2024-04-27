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أخبار الجزائر

رابطة الطلبة الجزائريين تنظم ملتقى جهوي بالمدينة الجامعية المدية

بقلم النهار أونلاين
رابطة الطلبة الجزائريين تنظم ملتقى جهوي بالمدينة الجامعية المدية
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إلتقت القيادة الوطنية للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين برئاسة مولاي أبوبكر بالمكاتب الولائية وسط بجامعة يحي فارس بالمدية ، ضمن نشاطات المكتب الولائي المدية المتمثلة في البطولة الوطنية للمناظرات باللغة العربية في طبعتها الثانية بالتنسيق مع إدارة الجامعة و مديرية الخدمات الجامعية المدية .

في السياق افتتح كل من مدير جامعة المدية و رئيس المكتب الوطني للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين. أشغال الملتقى الجهوي بحضور نواب البرلمان بغرفتيه رئيس التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين. سناباب و مدير مركز المناظرات بالإضافة إلى ممثلي المجلس الشعبي الولائي و مدراء الكليات و الاقامات الجامعية. و مختلف الوفود المشاركة على غرار تيبازة ، البويرة ، بومرداس ، شلف ، تيسمسيلت ، البليدة ، عين الدفلى .

و قال مولاي أبوبكر في كلمة وجهها لقواعده النضالية و الضيوف المشاركين في الملتقى. أن المدية اليوم و تزامنا مع ملتقانا الجهوي لولايات الوسط و الموسوم. بشعار ” بالبداية لنا و الاستمرارية على خطى الجزائر - فلسطين تتحرر-، فإنها أبت أن تحتضن البطولة الوطنية للمناظرات. باللغة العربية في طبعتها الثانية و ذلك لتحسين مهارات التفكير النقدي لدى الطالب الجامعي. و كذلك لتعزيز القدرة على الحوار و التواصل و الرفع من طريقة الإلقاء و تنمية القدرات لتكوين مجموعة من الأدلة و البراهين. لصياغة الإجابات و الردود بالإضافة إلى كون مثل هذه النشاطات فرصة لتعلم إيجاد الحلول خاصة في المواقف المعقدة. مع تقديم وجهات نظر معرفية و واعية، فلعل مثل هذه المناسبات – يضيف المتحدث – تعبيرا حقيقي للتميز و الإبداع. الذي أضحى تعرفه جامعاتنا اليوم و ذلك بخلق فضاءات لتفجير الطرقات و اكتشاف المواهب في شتى المجالات.

و أشار رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين ، أن مؤتمرهم الجهوي هذا ينعقد في ظل تكالب غير مبرر على وطننا الغالي. من قبل نظام المخزن العميل و ذلك نتيجة مواقف الجزائر التاريخية و الدائمة اتجاه القضايا العادلة في العالم. و على رأسها فلسطين و الصحراء الغربية، و كانت آخر خرجة لهذا النظام الميؤوس. من أمره – حسبه – هو تسييس الرياضة و استفزاز الجزائر محاولة منه تمرير خريطة وهمية. على أقمصة رياضية في مبارة إفريقية ضد فريق إتحاد العاصمة .

رابطة الطلبة الجزائريين تجدد دعمها للسلطات الجزائرية و سياستها الخارجية

وجددت رابطة الطلبة الجزائريين دعمها للسلطات الجزائرية و سياستها الخارجية. كما ثمنت سياسة  رئيس الجمهورية الداخلية التي وضعت  معالم الجزائر الجديدة و  أركان و شروط قيامها. و التي عادت بالفائدة سواء من حيث تحسين الدخل الفردي للمواطن. أو من حيث رفع الغبن عن الطبقات الفقيرة، الهشة و المتوسطة و أشادت الرابطة على لسان رئيسها مولاي أبوبكر القرارات. و السياسات التي أعادت  المؤسسات الرسمية إلى طبيعتها الدستورية و فرض سيطرتها القانونية، التي سمحت. بخلق مؤسسات جديدة تعنى بالشباب و المجتمع كالمجلس الأعلى للشباب و المرصد الوطني للمجتمع المدني .

و بخصوص قطاع التعليم العالي ، اشار ابوبكر مولاي إن الإنجازات و الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم العالي و البحث العلمي. منذ مجيء البروفيسور كمال بداري على رأس الوزارة الوصية لخير دليل على وجود نية خالصة و حكامة رشيدة في التسيير . فقطاع التعليم العالي و في الشقين البيداغوجي و الاجتماعي عرف إصلاحات عميقة منها رقمنة التسيير و وضع منصات للتعرف. عن بعد بما يحتاجه الطالب بداغوجيا و خدماتيا، زد على ذلك وضع اللبنة الأساسية لخلق مؤسسات ناشئة و حاضنات الأعمال. لتشجيع المبادرات و خلق الإبداع و التميز في الوسط الجامعي من أجل المساهمة في خلق الثروة و دعم الإقتصادي الوطني المبني على المعرفة و التطور التكنولوجي.

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