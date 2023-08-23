رابطة الهواة تضبط رزنامة الموسم الجديد لبطولة القسم الثاني

كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، عن رزنامة الموسم الكروي الجديد 2023-2024، الخاصة بمجموعة وسط غرب.

وأجرت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، أمس الثلاثاء، سحب القرعة، الخاص ببرنامج مباريات الموسم الكروي الجديد للقسم الثاني.

وجرى سحب هذه القرعة، على هامش اجتماع أعضاء رابطة الهواة، برئاسة علي مالك، رئيس رابطة قسم الهواة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد من القسم الثاني مجموعة وسط شرق، يوم 22 سبتمبر المقبل، فيما حدد تاريخ 23 من ذات الشهر لانطلاق مباريات مجموعة وسط غرب.

وجاءت رزنامة الموسم الكروي الجديد 2023-2024، للقسم الثاني هواة، كاملة على النحو التالي: