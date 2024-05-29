رابطة الهواة تقرر فتح تحقيق بخصوص مباراة أولمبيك أقبو وهلال شلغوم العيد

قررت رابطة الهواة لكرة القدم، فتح تحقيق بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة أولمبيك أقبو، ومضيفه هلال شلغوم العيد.

وأعلنت رابطة الهواة لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، عن قرارها بفتح تحقيق بخصوص مباراة الجولة الـ29، اليت جمعت هلال سلغوم العدي، بالضيف أولمبيك أقبو.

ويأتي هذا القرار من مسؤولي رابطة الهواة لكرة القدم، بسبب الأحداث التي شهدتها مجريات هذا اللقاء.

يذكر أن فريق أولمبيك أقبو، انهزم في هذه المباراة أمام مضيفه هلال شلغوم العيد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.